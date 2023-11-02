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В этом году в Курске будут отремонтированы 44 дороги

В этом году, согласно нацпроекту «Безопасные качественные дороги», в областном центре будут отремонтированы 44 дороги протяженностью более 43 км.

 

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Изначально в этот список входило 36 автомобильных дорог общей протяженностью менее 39 км.

Специалисты трех подрядных организаций уже завершили ремонт 19 объектов, изначально входивших в план «БКД» на 2023 год. Ремонт еще четырех таких дорог протяженностью менее 4,5 км был отложен на следующий год.

В связи с возникшей экономией в Курске будут отремонтированы дополнительные участки общей протяженностью порядка 9 км. Один из объектов — улица Карла Маркса (на участке от улицы Светлой до улицы Хуторской) — уже завершен подрядчиком за сэкономленные средства. На объекте уложено новое асфальтобетонное покрытие площадью более 30 тыс. кв. м, а также заменены канализационные люки и нанесена горизонтальная дорожная разметка.

Помимо упомянутого участка, в областном центре ремонт будет проведен еще на 11 объектах. Это дороги по следующим улицам: Чулкова Гора, Мирная, Никитская, Косиновская, Рябиновая, 2-я Рабочая (от улицы Чайковского до «Фармстандарта» и от улицы Республиканской до улицы Союзной), Кутузова, а также участок от улицы Карла Маркса до улицы Погожей, проезд от проспекта Клыкова вдоль домов №№ 195, 195А по улице Бойцов 9-й Дивизии до дома № 1 по проспекту Клыкова, 3-й Краснополянский переулок и переулок Льва Толстого. Ремонт этих дорог планируется завершить в этом году.


 
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