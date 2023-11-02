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Департамент Снов
Вчера, 18:51
ДЕПАРТАМЕНТ СНОВ 31.10.2023
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Bebe Rexha ''Heart Wants What It Wants''
Будабу! ''Дезерт Игл''
Rea Garvey ''Free Like The Ocean''
Kylie Minogue ''One More Time''
The Hoosiers ''Snowflake''
Соль Морей ''Анонимность''
Yukno ''Schwerkraft''
Сверкай ''Круги''
30 Seconds To Mars ''World On Fire''
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В этом году в Курске будут отремонтированы 44 дороги
Вчера, 13:17
В Курской области снизилась стоимость вводимого жилья
Вчера, 11:49
У курских школьников есть возможность попасть в финал Всероссийской олимпиады по финансовой грамотности
Вчера, 10:29
Куряне могут на постоянной основе получать бесплатную юридическую помощь
2 ноября 2023
В Курске открылся первый интерактивный детский сквер со смыслом «Движение Первых»
2 ноября 2023
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