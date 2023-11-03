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Новинки недели
Сегодня, 09:02
Acraze feat. Paige Cavell ''The Otherside''
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Mando Diao ''Fire In The Hall''
Conan Gray ''Never Ending Song''
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Acraze feat. Paige Cavell ''The Otherside''
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Будабу! ''Дезерт Игл''
Rea Garvey ''Free Like The Ocean''
Kylie Minogue ''One More Time''
The Hoosiers ''Snowflake''
Лента новостей
В этом году в Курске будут отремонтированы 44 дороги
3 ноября 2023
В Курской области снизилась стоимость вводимого жилья
3 ноября 2023
У курских школьников есть возможность попасть в финал Всероссийской олимпиады по финансовой грамотности
3 ноября 2023
Куряне могут на постоянной основе получать бесплатную юридическую помощь
2 ноября 2023
В Курске открылся первый интерактивный детский сквер со смыслом «Движение Первых»
2 ноября 2023
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