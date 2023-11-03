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В этом году в Курске будут отремонтированы 44 дороги

В Курской области снизилась стоимость вводимого жилья

У курских школьников есть возможность попасть в финал Всероссийской олимпиады по финансовой грамотности

Куряне могут на постоянной основе получать бесплатную юридическую помощь

В Курске открылся первый интерактивный детский сквер со смыслом «Движение Первых»

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