Курян пригласили на онлайн-программу к годовщине парада на Красной площади 1941 года

https://victorymuseum.ru/playbill/events/onlayn-progr.. интернет-пользователи могут ознакомиться с виртуальной выставкой, онлайн-передачами и кинофильмом об этом историческом событии.На сайте
Документы из фондов Музея Победы рассказывают о легендарных военных парадах, проходивших в Москве, Куйбышеве (ныне Самара) и Воронеже 7 ноября 1941 года.
Интернет-посетители выставки увидят кадры с парадов на Красной площади и центральной площади в Воронеже, малоизвестные фотографии марша в Куйбышеве, где в те дни находилась дипломатическая столица СССР.
Зрители также могут отправиться на онлайн-экскурсию по выставке Музея Победы «Парад, изменивший историю». Пользователи узнают о подготовке парада и его значении, а также увидят кадры кинохроники. Специально для юных зрителей Музей Победы подготовил экскурсию «Дети — детям».
Также о том, как проходила подготовка парада, его масштабе, о численности участников, виртуальные гости узнают из ролика, в котором приведены статистика, фотографии, документы. В завершение онлайн-кинотеатр Музея Победы покажет документальный фильм «Парад 7 ноября 1941 года в Москве».
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Фото из официальной группы ВК Город Курск