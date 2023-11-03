11 ноября курян приглашают на открытие школы «Экокреатив».

Это новый проект креативного пространства «Веранда» и его резидента по направлению «Мода» Анны Симаковой.

Проект стал победителем грантового конкурса Росмолодежь.Благодаря этому куряне бесплатно посетят более 50 мастер-классов и научатся превращать вторсырье в предметы искусства, гардероба и интерьера. Например, вы узнаете, как из гофры сделать светильник, стильную сумочку из старых джинсов, а старые банки превратить в уникальный флорариум.А еще попробуете сделать что-то интересное своими руками: абстрактный коллаж из ткани и журналов, брошку из старых молний или цветочную композицию.Организаторы просят гостей не приходить с пустыми руками: приносите старые будильники, ненужные ленточки, пуговицы, молнии, баночки, бижутерию, обрезы тканей и даже пластиковые крышечки. Все это станет в ваших умелых руках красивыми и полезными вещами.