МФЦ на улице Республиканской в Курске. Семьи с детьми смогут здесь проконсультироваться у квалифицированных специалистов по вопросам получения мер социальной поддержки, оформления пособий, устройства детей в детский сад и пр. После этого можно будет в том же помещении подать документы на предоставление государственной услуги.До конца года в регионе планируется создать 3 таких многофункциональных центра. Один из них будет в здании действующего
Филиал семейного МФЦ в Курске будет и в действующей Социальной гостиной, расположенной по адресу ул. Дейнеки, 30. Это позволит расширить круг получателей услуг: за помощью смогут обратиться жительницы не только областного центра, но и районов региона.
В Курске создадут филиал семейного МФЦ
Курская область вошла в число пилотных регионов, где создадут семейные МФЦ.