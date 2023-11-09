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В Судже атакован маслодельный комбинат

Беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины атаковал маслодельный комбинат в Курской области. 

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Об этом заявил глава российского региона Роман Старовойт в Telegram.

«В Судже БПЛА ВСУ атаковал маслодельный комбинат. Было сброшено три кассетных боеприпаса», — сообщил он, уточнив, что в результате случившегося никто не пострадал.

По данным губернатора, два боеприпаса разорвались и повредили производственные бочки и подземное хранилище. Еще один боеприпас не разорвался, его обезвредят саперы. Старовойт призвал местных жителей не приближаться к обломкам дрона и не трогать их.
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