В Судже атакован маслодельный комбинат

Беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины атаковал маслодельный комбинат в Курской области.

Об этом заявил глава российского региона Роман Старовойт в Telegram.«В Судже БПЛА ВСУ атаковал маслодельный комбинат. Было сброшено три кассетных боеприпаса», — сообщил он, уточнив, что в результате случившегося никто не пострадал.По данным губернатора, два боеприпаса разорвались и повредили производственные бочки и подземное хранилище. Еще один боеприпас не разорвался, его обезвредят саперы. Старовойт призвал местных жителей не приближаться к обломкам дрона и не трогать их.