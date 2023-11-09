Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

По решению суда ООО «ЭнергоПарк» приостановил свою деятельность

 Вчера вступило в силу решение суда о приостановлении деятельности ООО «ЭнергоПарк» – до устранения нарушений федерального законодательства. 
Фото из официальной группы ВК Курская область

Читайте также

Министерство природных ресурсов Курской области обратилось в Курский районный суд с вопросом о приостановлении деятельности предприятия в 2022 году.

Согласно проектной документации ООО «ЭнергоПарк» должно заниматься переработкой смесей или очистных сооружений и кукурузного силоса в биогаз. Однако реализация проекта возможна только при наличии у предприятия положительного заключения государственной экологической экспертизы и лицензии на обращение с отходами.

 Судом установлено, что ООО «ЭнергоПарк» вело свою деятельность без необходимых разрешений и лицензий. Это противоречит требованиям федерального законодательства. Суд первой инстанции удовлетворил исковые требования Минприроды Курской области в полном объеме.

 ООО «ЭнергоПарк» подало апелляционную жалобу на решение Курского районного суда. Сегодня Курский областной суд оставил решение суда первой инстанции без изменения, жалобу – без удовлетворения. Решение вступило в законную силу
+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

Юридических лиц обязали оплачивать парковку

Временное ограничение движения

В Железнодорожном округе Курска отключат электроэнергию

В период с 15 ноября по 31 марта в Курске на ряде участков улиц будет временно запрещена парковка.

В парке Героев Гражданской войны приступили к реставрации еще одного памятника

Наши партнеры

    • Курская лига массового футбола Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске