По решению суда ООО «ЭнергоПарк» приостановил свою деятельность

Вчера вступило в силу решение суда о приостановлении деятельности ООО «ЭнергоПарк» – до устранения нарушений федерального законодательства.

Министерство природных ресурсов Курской области обратилось в Курский районный суд с вопросом о приостановлении деятельности предприятия в 2022 году.Согласно проектной документации ООО «ЭнергоПарк» должно заниматься переработкой смесей или очистных сооружений и кукурузного силоса в биогаз. Однако реализация проекта возможна только при наличии у предприятия положительного заключения государственной экологической экспертизы и лицензии на обращение с отходами.Судом установлено, что ООО «ЭнергоПарк» вело свою деятельность без необходимых разрешений и лицензий. Это противоречит требованиям федерального законодательства. Суд первой инстанции удовлетворил исковые требования Минприроды Курской области в полном объеме.ООО «ЭнергоПарк» подало апелляционную жалобу на решение Курского районного суда. Сегодня Курский областной суд оставил решение суда первой инстанции без изменения, жалобу – без удовлетворения. Решение вступило в законную силу