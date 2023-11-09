В парке Героев Гражданской войны приступили к реставрации еще одного памятника

Началась реставрация братской могилы партийных и советских работников, расстрелянных деникинцами 17 ноября 1919 года.







Этот памятник является объектом культурного наследия регионального значения, в связи с чем была проделана кропотливая работа по подготовке проектно-сметной документации по сохранению монумента.Сейчас рабочие строят на месте объекта тепляки, чтобы не допустить застоев в работе, если пойдет дождь или снег.На братской могиле, рядом с которой горит Вечный огонь, приведут в порядок бетонные пилоны, гранитную облицовку, в том числе и облицовку могилы, отремонтируют металлическую скульптурную группу из матросов и красноармейцев, победно поднявших оружие, площадки со ступенями перед памятником. Сделают обрамление Вечного огня. Он на период реставрационных работ будет отключен.Еще один памятник в ближайшее время в областном центре ждет реставрация. Это могила майора медицинской службы — врача управления Центрального фронта Галины Павловны Шишманёвой, погибшей в 1943 году.На могиле Галины Павловны планируется отреставрировать бетонное основание и обелиск, воссоздать навершие и мемориальные доски.