Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

В парке Героев Гражданской войны приступили к реставрации еще одного памятника

Началась реставрация братской могилы партийных и советских работников, расстрелянных деникинцами 17 ноября 1919 года.


 
Фото из официальной группы ВК Город Курск

Читайте также

Этот памятник является объектом культурного наследия регионального значения, в связи с чем была проделана кропотливая работа по подготовке проектно-сметной документации по сохранению монумента.
Сейчас рабочие строят на месте объекта тепляки, чтобы не допустить застоев в работе, если пойдет дождь или снег.

На братской могиле, рядом с которой горит Вечный огонь, приведут в порядок бетонные пилоны, гранитную облицовку, в том числе и облицовку могилы, отремонтируют металлическую скульптурную группу из матросов и красноармейцев, победно поднявших оружие, площадки со ступенями перед памятником. Сделают обрамление Вечного огня. Он на период реставрационных работ будет отключен.

Еще один памятник в ближайшее время в областном центре ждет реставрация. Это могила майора медицинской службы — врача управления Центрального фронта Галины Павловны Шишманёвой, погибшей в 1943 году.

На могиле Галины Павловны планируется отреставрировать бетонное основание и обелиск, воссоздать навершие и мемориальные доски.

 
+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

Юридических лиц обязали оплачивать парковку

Временное ограничение движения

В Железнодорожном округе Курска отключат электроэнергию

В период с 15 ноября по 31 марта в Курске на ряде участков улиц будет временно запрещена парковка.

По решению суда ООО «ЭнергоПарк» приостановил свою деятельность

Наши партнеры

    • Курская лига массового футбола Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске