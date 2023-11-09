В период с 15 ноября по 31 марта в Курске на ряде участков улиц будет временно запрещена парковка.

Как отмечают в комитете дорожного хозяйства, это необходимо для уборки снега и беспрепятственного проезда общественного транспорта.







Ограничения будут действовать на улицах: Константина Воробьёва до Косухина, 4; Орловская; на проспекте Надежды Плевицкой от улицы Крымской (в обе стороны); Студенческая; Гагарина на участке от улицы Серёгина до проспекта Кулакова;проспекте Дружбы; проспекте Победы; проспекте Хрущёва; проспекте Вячеслава Клыкова; Сумская на участке от улицы Дейнеки до улицы Конорева; Косухина; Крюкова от проспекта Ленинского Комсомола до госпиталя ветеранов войн (обе стороны); Союзная от улицы 8 Марта до улицы 1-й Вишневой; Союзная от улицы Станционной до улицы 8 Марта; Республиканская от улицы Станционной до улицы 2-й Рабочей (чётная и нечётная стороны); Республиканская (нечётная сторона).На этот же период ежедневно с 20:00 до 8:00 временное ограничение на стоянку затронет улицы: Дзержинского от улиц Верхней Луговой до улицы 50 лет Октября; 50 лет Октября на участке от улицы Дзержинского до улицы Большевиков; Гоголя от улицы Радищева до улицы Ленина; Золотая от улицы Ленина до улицы Радищева, Кирова в районе дома № 2 (по нечётным числам месяца); Почтовая от улицы Ленина до улицы Радищева; Челюскинцев от улицы Ленина,18; Серёгина от улицы Энергетиков до проспекта Ленинского Комсомола; Серёгина от проспекта Кулакова до улицы Гагарина; Пигорева от улицы Заводской до улицы Дейнеки; Народная от проспекта Кулакова до улицы Краснополянской (нечётная сторона); Обоянская от улицы Резиновой до улицы Парковой; Харьковская от улицы Народной до улицы Черняховского; проезд Элеваторный от улицы Черняховского до дома № 5 в Элеваторном проезде; Парковая от улицы Белгородской до улицы Обоянской; Гагарина от дома № 23 до улицы Энергетиков (обе стороны); Заводская от улицы Сумской до улицы Малышева (обе стороны); Малышева от улицы Заводской до улицы Дейнеки (обе стороны); Резиновая от улицы Харьковской до улицы Краснополянской; Краснополянская от улицы Народной до улицы Черняховского; Ольшанского от улицы Конорева до улицы Заводской (обе стороны); Менделеева от 7-го Промышленного переулка до ЦД «Лира»; Комарова от улицы Дейнеки до улицы Заводской; Сумская (проезжая часть вдоль областной клинической больницы от больницы им. Н.А. Семашко«) до улицы Крымской (обе стороны); Станционная от улицы Союзной до улицы Республиканской; улицы Ильича; 8 Марта от дома № 18а до улицы Союзной; улицы Фрунзе от улицы Октябрьской до улицы Дубровинского; Станционная от улицы Союзной до улицы Цюрупы (чётная сторона); Интернациональная (нечётная сторона); Ленина; Радищева; проспект Победы в районе остановок общественного транспорта «Картодром» и «Тропинка».Соответствующие знаки установят на этих участках в ближайшее время.