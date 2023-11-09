В регионе действуют меры поддержки для инвесторов
Проходят они в рамках Инвестиционного стандарта Курской области, который состоит из пяти элементов, эта информация опубликована на региональном Инвестиционном портале https://clck.ru/XReLm.
Корпорация развития Курской области сопровождает инвесторов в режиме одного окна, структурирует проекты, предлагает выбор участков для реализации инициатив, помогает привлечь финансирование и получить все необходимые разрешения. Также она выполняет функции управляющей компании инвестиционных площадок с коллективной инфраструктурой особой экономической зоны «Третий полюс» и индустриального промышленного парка «Юбилейный».
Инвестиционный комитет способствует урегулированию проблем инвестора в досудебном порядке, экономии времени инвестора и снятию барьеров. Он также осуществляет оценку хода выполнения инвестиционных проектов, повышению их рентабельности, приятию нормативных актов, регламентирующих инвестиционную деятельность. По мере формирования повестки назначаются заседания комитета.
Кроме того, инвестор может обратиться в региональные Минэкономразвития, Корпорацию развития или любой отраслевой орган исполнительной власти, а также оставить обращение в личном кабинете на Инвестиционном портале Курской области.
Инвестиционная карта помогает подобрать участок для реализации проекта, узнать данные об инфраструктуре, ее мощности и действующих тарифах. В качестве подложки использована кадастровая карта. Удобно строить логистику проекта: показаны дорожная сеть, действующие предприятия и перспективные проекты развития.
Свод инвестиционных правил представляет собой пошаговый алгоритм действий инвестора от получения земельного участка и разрешения на строительство до присоединения к инженерным сетям и ввода объекта в эксплуатацию.