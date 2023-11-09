В регионе действуют меры поддержки для инвесторов

Инвестиционная декларация Курской области – документ, закрепляющий ключевые направления и приоритет инвестиций в регионе, меры поддержки и защиты капиталовложений, сохранение условий ведения бизнеса. Гарантируется равное отношение ко всем субъектам предпринимательской деятельности, участие бизнеса в процессе принятия решений.Корпорация развития Курской области сопровождает инвесторов в режиме одного окна, структурирует проекты, предлагает выбор участков для реализации инициатив, помогает привлечь финансирование и получить все необходимые разрешения. Также она выполняет функции управляющей компании инвестиционных площадок с коллективной инфраструктурой особой экономической зоны «Третий полюс» и индустриального промышленного парка «Юбилейный».Инвестиционный комитет способствует урегулированию проблем инвестора в досудебном порядке, экономии времени инвестора и снятию барьеров. Он также осуществляет оценку хода выполнения инвестиционных проектов, повышению их рентабельности, приятию нормативных актов, регламентирующих инвестиционную деятельность. По мере формирования повестки назначаются заседания комитета.Кроме того, инвестор может обратиться в региональные Минэкономразвития, Корпорацию развития или любой отраслевой орган исполнительной власти, а также оставить обращение в личном кабинете на Инвестиционном портале Курской области.Инвестиционная карта помогает подобрать участок для реализации проекта, узнать данные об инфраструктуре, ее мощности и действующих тарифах. В качестве подложки использована кадастровая карта. Удобно строить логистику проекта: показаны дорожная сеть, действующие предприятия и перспективные проекты развития.Свод инвестиционных правил представляет собой пошаговый алгоритм действий инвестора от получения земельного участка и разрешения на строительство до присоединения к инженерным сетям и ввода объекта в эксплуатацию.