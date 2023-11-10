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Лента новостей / В регионе

Центр поддержки молодежных инициатив поможет в трудоустройстве подросткам и молодежи

Куряне от 18 до 35 лет, ищущие работу на условиях постоянной занятости, могут воспользоваться электронной биржей труда для получения направления к работодателю дистанционно. 

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Для этого необходимо зарегистрироваться на официальном сайте учреждения cpmi46.ru. (http://www.birzha-kursk.ru/)

Полный список обновленных вакансий размещен в свободном доступе на официальном сайте cpmi46.ru (http://www.birzha-kursk.ru/) в разделе «О трудоустройстве».

Прием и регистрация молодых людей осуществляются по адресу: ул. Ленина, 15, 4 этаж, 2 кабинет. Тел. 51-07-82.
Для регистрации необходим только паспорт.

Регистрация несовершеннолетних подростков осуществляется в присутствии одного из родителей либо лиц, их заменяющих.

 Также в отчетный период специалистами центра были проведены мероприятия в рамках курса «ПРОработу», в том числе Ярмарка вакансий — 2023 и окружные молодежные ярмарки вакансий.
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