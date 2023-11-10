Центр поддержки молодежных инициатив поможет в трудоустройстве подросткам и молодежи

Куряне от 18 до 35 лет, ищущие работу на условиях постоянной занятости, могут воспользоваться электронной биржей труда для получения направления к работодателю дистанционно.