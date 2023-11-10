cpmi46.ru. (http://www.birzha-kursk.ru/)Для этого необходимо зарегистрироваться на официальном сайте учреждения
Полный список обновленных вакансий размещен в свободном доступе на официальном сайте cpmi46.ru (http://www.birzha-kursk.ru/) в разделе «О трудоустройстве».
Прием и регистрация молодых людей осуществляются по адресу: ул. Ленина, 15, 4 этаж, 2 кабинет. Тел. 51-07-82.
Для регистрации необходим только паспорт.
Регистрация несовершеннолетних подростков осуществляется в присутствии одного из родителей либо лиц, их заменяющих.
Также в отчетный период специалистами центра были проведены мероприятия в рамках курса «ПРОработу», в том числе Ярмарка вакансий — 2023 и окружные молодежные ярмарки вакансий.
Центр поддержки молодежных инициатив поможет в трудоустройстве подросткам и молодежи
Куряне от 18 до 35 лет, ищущие работу на условиях постоянной занятости, могут воспользоваться электронной биржей труда для получения направления к работодателю дистанционно.