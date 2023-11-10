Лента новостей / В регионе Вчера, 13:42 В Глушковском районе мужчина получил осколочные ранения Недалеко от села Попово-Лежачи Глушковского района с украинского беспилотника было сброшено взрывное устройство. Читайте также Сегодня ночью на село Попово-Лежачи ВСУ сбросили два взрывных устройства Подробности взрыва в поселке Глушково К сожалению, один человек получил осколочные ранения. В состоянии средней степени тяжести мужчину доставили в Глушковскую ЦРБ. Врачи оказывают ему всю необходимую помощь. +0 -0