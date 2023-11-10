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В Глушковском районе мужчина получил осколочные ранения

Недалеко от села Попово-Лежачи Глушковского района с украинского беспилотника было сброшено взрывное устройство. 

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К сожалению, один человек получил осколочные ранения. В состоянии средней степени тяжести мужчину доставили в Глушковскую ЦРБ. Врачи оказывают ему всю необходимую помощь.
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