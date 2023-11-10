В школе № 5 частично обвалилась штукатурка

На месте побывала председатель комитета образования Лидия Асадчих.





Часть штукатурки обвалилась на 1-м этаже в рекреации блока «В», соединяющего старую и новую школы. Всего учебное заведение делится на четыре блока.Лидия Евгеньевна осмотрела помещения смежного этажа. Полученная информация была незамедлительно передана специалистам для выяснения точных причин обрушения.Сейчас участок, где осыпалась штукатурка, полностью изолирован. Все дети переведены в безопасное место и продолжают обучение. До конца дня будет принято решение о дальнейшей организации учебного процесса.