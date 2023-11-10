В школе № 5 частично обвалилась штукатурка
На месте побывала председатель комитета образования Лидия Асадчих.
Фотографии со страницы сообщества «Средняя школа № 5 им. И.П.Волка»
Лидия Евгеньевна осмотрела помещения смежного этажа. Полученная информация была незамедлительно передана специалистам для выяснения точных причин обрушения.
Сейчас участок, где осыпалась штукатурка, полностью изолирован. Все дети переведены в безопасное место и продолжают обучение. До конца дня будет принято решение о дальнейшей организации учебного процесса.