В преддверии Нового года в лесах Курской области усилят охрану хвойных насаждений

В лесах региона государственные лесные инспекторы Министерства природных ресурсов Курской области совместно с сотрудниками полиции усилят контроль за хвойными насаждениями.

Эти меры направлены на предотвращение незаконных рубок и защиту сосен и елей. Также с 1 декабря в лесах нашего региона увеличится количество патрулирований.За незаконную рубку одного хвойного дерева предусмотрена уголовная ответственность по статье 260 УК РФ. С ноября по февраль размер ущерба, причиняемый лесному фонду в результате незаконной рубки, составит порядка 6 тысяч рублей за одно дерево.Минприроды Курской области напоминает, что создать новогоднее настроение можно, купив хвойное дерево на елочном базаре.