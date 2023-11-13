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Лента новостей / В регионе

В преддверии Нового года в лесах Курской области усилят охрану хвойных насаждений

В лесах региона государственные лесные инспекторы Министерства природных ресурсов Курской области совместно с сотрудниками полиции усилят контроль за хвойными насаждениями. 
Фото с официальной сайта Курская область

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Эти меры направлены на предотвращение незаконных рубок и защиту сосен и елей. Также с 1 декабря в лесах нашего региона увеличится количество патрулирований.

За незаконную рубку одного хвойного дерева предусмотрена уголовная ответственность по статье 260 УК РФ. С ноября по февраль размер ущерба, причиняемый лесному фонду в результате незаконной рубки, составит порядка 6 тысяч рублей за одно дерево.
Минприроды Курской области напоминает, что создать новогоднее настроение можно, купив хвойное дерево на елочном базаре. 


 
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