На портале Госуслуг можно записаться к нотариусу
Россияне теперь могут записаться к нотариусу онлайн.
Сервис тестировался в 8 регионах, теперь он доступен жителям всех субъектов, кроме Москвы и Московской области. Эти регионы подключат до конца года. Пока их жители могут воспользоваться услугой на региональных порталах.
К проекту присоединилась уже почти половина региональных нотариусов, остальные должны подключиться в ближайшее время. Для записи доступно 51 нотариальное действие.
Записаться к нотариусу https://clck.ru/3697Ri