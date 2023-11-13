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Лента новостей / В России

На портале Госуслуг можно записаться к нотариусу

Россияне теперь могут записаться к нотариусу онлайн. 

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Сервис позволяет не только выбрать специалиста, но и заранее отправить необходимые документы. Это позволит сэкономить время на приёме.

Сервис тестировался в 8 регионах, теперь он доступен жителям всех субъектов, кроме Москвы и Московской области. Эти регионы подключат до конца года. Пока их жители могут воспользоваться услугой на региональных порталах.

К проекту присоединилась уже почти половина региональных нотариусов, остальные должны подключиться в ближайшее время. Для записи доступно 51 нотариальное действие.

Записаться к нотариусу https://clck.ru/3697Ri

 
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