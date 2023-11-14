Курян предупреждают о новой мошеннической схеме

Преступники действуют от лица операторов сотовой связи и рассказывают клиентам об окончании срока действия договора, запугивая блокировкой номера.

Чтобы продлить срок сим-карты, необходимо выполнить всего одно условие - назвать код из смс-сообщения.Именно такой легенды придерживались аферисты в разговоре с 54-летней курянкой. Потерпевшей пришел четырехзначный код подтверждения, который она без опаски назвала постороннему. О том, что на имя клиентки оформлен кредит, а деньги таинственным образом исчезли со счета женщина узнала спустя пару дней, зайдя в банковское приложение.Полицейские установили, что с помощью секретного кода из смс-сообщения третьи лица получили удаленный доступ к учетной записи потерпевшей на портале государственных услуг. Злоумышленники оформили на имя потерпевшей кредит на 400 тысяч рублей, воспользовавшись персональными данными. Деньги сразу же были переведена частями на счета неизвестных лиц.Полицейские предупреждают жителей региона: у сим-карт нет сроков действия, если она постоянно активна. Пользование ею бессрочное и никакого продления не требует. Все вопросы по замене сим-карт решаются в офисе оператора сотовой связи при предъявлении паспорта.