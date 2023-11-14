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У курян есть возможность получить пенсионные накопления

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования по Курской области напоминает курянам, у которых на лицевом счете имеются невыплаченные пенсионные накопления, о возможности обратиться в фонд и получить эти средства.


 

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Сообщения о подаче заявления на выплаты приходили в личные кабинеты граждан на «Госуслугах» начиная с апреля этого года. Кроме того, 1393 курянам, не имеющих регистрацию на "Госуслугах", направлено письменное уведомление об имеющемся праве на накопления.

Согласно действующим правилам, выплата накоплений является заявительной и происходит после того, как человек обратится за средствами.

Подать документы можно в любой клиентской службе Социального фонда или многофункциональном центре.

Оформить выплату накоплений можно также через "Госуслуги". В зависимости от размера средств они выплачиваются сразу всей суммой либо назначаются в виде ежемесячной пенсии.

Женщинам средства выплачиваются с 55 лет, мужчинам – с 60 лет. При наличии права досрочного выхода на пенсию оформить выплату накоплений можно и раньше этого возраста.


В уведомлении, которое поступает в личный кабинет на "Госуслуги", отражено количество пенсионных коэффициентов и заработанный стаж.

Выписка также сообщает получателю актуальный размер пенсии, рассчитанный по этим параметрам.

 Следить за формированием будущей пенсии россияне могут также по информации, которая всегда доступна в личном кабинете на "Госуслугах" и предоставляется в клиентских службах Социального фонда и многофункциональных центрах.
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