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Губернатор Курской области принял участие в «Транспортной неделе»

С 14 по 16 ноября в Москве в рамках «Транспортной недели» проходит XVII Международный форум и выставка «Транспорт России». 
Фото с официальной сайта Курская область

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В мероприятии приняли участие руководители крупнейших отечественных и зарубежных компаний, инвесторы, члены Правительства РФ, главы регионов. Делегацию Курской области возглавил губернатор Роман Старовойт.

Главным событием форума стало пленарное заседание «Россия 2035: к новой экономике транспорта». Его открыл председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.

«Проходящий форум – прекрасная площадка для обмена мнениями и опытом между регионами. Повышение пропускной способности транспортной сети и обновление общественного транспорта являются наиболее приоритетными вопросами для нас», - сказал Роман Старовойт.

Глава региона отметил, что в настоящее время с Минтрансом РФ обсуждается возможность проведения в 2024 году ремонта участков федеральной трассы М2 «Крым».

Также в настоящее время рассматривается возможность дополнительной федеральной поддержки для закупки электробусов регионами. В случае положительного решения, новые транспортные средства смогут выйти на некоторые городские маршруты, а также на межмуниципальный маршрут Курск-Курчатов. Для этого требуется дополнительно проработать существующее законодательство.
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