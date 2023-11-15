Во второй половине ноября расписание некоторых пригородных поездов изменится

Расписание некоторых пригородных поездов в Курской области изменится во второй половине ноября в связи с ремонтно-путевыми работами на перегоне Отрешково – Охочевка.

Технологические «окна» назначены на 17, 20, 22, 24, 27 и 29 ноября с 09:40 до 17:40. В этот период железнодорожники проведут комплексные работы по укладке бесстыкового пути.Внесены изменения в график движения следующих пригородных поездов:- №6382 Курск – Касторная-Курская будет выходить в рейс в 08:36 (раньше графика на 42 минуты), в конечный пункт прибывать в 12:25 (позже на 38 минут);- №6384 Курск – Касторная-Курская станет отправляться в 21:50 (позже на 1 час), а прибывать в 01:31 (позже на 1 час);- №6360 Курск – Кшень будет выходить в рейс в 08:36 (раньше на 43 минуты) и прибывать в 11:14 (раньше на 29 минут);- №6362 Ливны-1 – Кшень станет отправляться в 14:46 (позже на 12 минут) и прибывать в 16:31 (позже на 11 минут);- №6383 Касторная-Курская – Курск будет выходить в рейс в 16:07 (позже графика на 3 часа) и прибывать в 19:07 (позже на 2 часа 18 минут);- №6359 Кшень – Ливны-1 отправится в 11:24 (раньше на 36 минут) и прибудет в 13:09 (раньше на 36 минут);- №6361 Кшень – Курск выйдет в 16:42 (позже на 12 минут) и прибудет на конечную станцию в 19:07 (согласно графику).