Во второй половине ноября расписание некоторых пригородных поездов изменится
Расписание некоторых пригородных поездов в Курской области изменится во второй половине ноября в связи с ремонтно-путевыми работами на перегоне Отрешково – Охочевка.
Внесены изменения в график движения следующих пригородных поездов:
- №6382 Курск – Касторная-Курская будет выходить в рейс в 08:36 (раньше графика на 42 минуты), в конечный пункт прибывать в 12:25 (позже на 38 минут);
- №6384 Курск – Касторная-Курская станет отправляться в 21:50 (позже на 1 час), а прибывать в 01:31 (позже на 1 час);
- №6360 Курск – Кшень будет выходить в рейс в 08:36 (раньше на 43 минуты) и прибывать в 11:14 (раньше на 29 минут);
- №6362 Ливны-1 – Кшень станет отправляться в 14:46 (позже на 12 минут) и прибывать в 16:31 (позже на 11 минут);
- №6383 Касторная-Курская – Курск будет выходить в рейс в 16:07 (позже графика на 3 часа) и прибывать в 19:07 (позже на 2 часа 18 минут);
- №6359 Кшень – Ливны-1 отправится в 11:24 (раньше на 36 минут) и прибудет в 13:09 (раньше на 36 минут);
- №6361 Кшень – Курск выйдет в 16:42 (позже на 12 минут) и прибудет на конечную станцию в 19:07 (согласно графику).