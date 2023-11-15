На Международной выставке-форум представлен стенд Курской области

В Москве продолжает работу Международная выставка-форум «Россия».

На ВДНХ представлен и стенд Курской области «Соловьи и железо». Его работу оценил председатель Правительства Курской области Алексей Смирнов.Он также провел ряд двусторонних встреч и переговоров, касающихся инвестиционного, экономического, туристического потенциала нашей области, обсудил с коллегами из других регионов вопросы взаимодействия.Всего с 4 ноября стенд нашего региона посетили около 100 тысяч человек. Гости отмечали, что экспозиция позволяет ознакомиться с главными достопримечательностями Курской области. Многие интересовались туристическими маршрутами, в том числе проектами в сфере промышленного туризма.Особое внимание привлекают интерактивные предложения стенда: посетители обращают внимание на возможность создать свой трек из соловьиной трели, совершают VR-экскурсии, участвуют в конкурсах.