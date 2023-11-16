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Благоустроены еще 2 общественные территории Курской области

Завершено благоустройство общественной территории на улице Октябрьской в городе Щигры.
Фото с официальной сайта Курская область

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Специалисты подрядной организации уложили новое покрытие из плитки на площади 281 кв. м, установили бортовые камни, выполнили устройство постамента и смонтировали конструкцию из объемных букв, которые образуют название города. Для удобства горожан на территории есть скамейки и урны, появился информационный стенд. На эти цели было направлено 3,737 млн рублей.

В поселке Юбилейный Курского района завершен первый этап благоустройства зоны отдыха. Здесь оборудованы тротуары - уложено 771 кв. м плитки, установлен бордюрный камень. Работы выполнены подрядной организацией ООО «Проф Строй Монтаж». Стоимость проекта – 2,995 млн рублей. Второй этап благоустройства запланирован на 2024 год.
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