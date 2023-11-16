Благоустроены еще 2 общественные территории Курской области
Завершено благоустройство общественной территории на улице Октябрьской в городе Щигры.
Фото с официальной сайта Курская область
В поселке Юбилейный Курского района завершен первый этап благоустройства зоны отдыха. Здесь оборудованы тротуары - уложено 771 кв. м плитки, установлен бордюрный камень. Работы выполнены подрядной организацией ООО «Проф Строй Монтаж». Стоимость проекта – 2,995 млн рублей. Второй этап благоустройства запланирован на 2024 год.