Благоустроены еще 2 общественные территории Курской области

Завершено благоустройство общественной территории на улице Октябрьской в городе Щигры.

Специалисты подрядной организации уложили новое покрытие из плитки на площади 281 кв. м, установили бортовые камни, выполнили устройство постамента и смонтировали конструкцию из объемных букв, которые образуют название города. Для удобства горожан на территории есть скамейки и урны, появился информационный стенд. На эти цели было направлено 3,737 млн рублей.В поселке Юбилейный Курского района завершен первый этап благоустройства зоны отдыха. Здесь оборудованы тротуары - уложено 771 кв. м плитки, установлен бордюрный камень. Работы выполнены подрядной организацией ООО «Проф Строй Монтаж». Стоимость проекта – 2,995 млн рублей. Второй этап благоустройства запланирован на 2024 год.