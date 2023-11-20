Передвижение снегоуборочной техники отслеживают с помощью камер

Сегодня ночью и утром на улицах областного центра работает 62 единицы снегоуборочной техники.





В реальном времени с помощью камер за обстановкой наблюдает аналитик систем мониторинга управления по делам ГО и ЧС. Он же отслеживает передвижение снегоуборочной техники по маршрутам.По сообщению комитета дорожного хозяйства, в Курске сегодня работают три подрядные организации.Первостепенно рабочие выполняют обработку дорожного полотна пескосоляной смесью, которая позволит разрыхлить снег и предупредить образование накатов и гололеда.Работы проходят по улицам Ленина, Радищева, Дзержинского, Димитрова, Карла Маркса, Сумская, Парк Солянка, 50 лет Октября, Студенческая, Косухина, Конорева, Дейнеки, Заводская, Комарова, Майский бульвар, Орловская, Энгельса, Народная, Парковая, Магистральная, Черняховского, а также на проспектах Победы, Дружбы, Энтузиастов, Кулакова, Вячеслава Клыкова, на Магистральном проезде и на дороге 1-я Моква.На спусках улиц Дзержинского и Сонина дорожники проводят уже повторную обработку, так как образовался накат.Кроме этого, работы ведутся и на пешеходных зонах.