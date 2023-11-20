Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

Передвижение снегоуборочной техники отслеживают с помощью камер

Сегодня ночью и утром на улицах областного центра работает 62 единицы снегоуборочной техники.

 
Фото из официальной группы ВК Город Курск

Читайте также

В реальном времени с помощью камер за обстановкой наблюдает аналитик систем мониторинга управления по делам ГО и ЧС. Он же отслеживает передвижение снегоуборочной техники по маршрутам.

По сообщению комитета дорожного хозяйства, в Курске сегодня работают три подрядные организации.

Первостепенно рабочие выполняют обработку дорожного полотна пескосоляной смесью, которая позволит разрыхлить снег и предупредить образование накатов и гололеда.

Работы проходят по улицам Ленина, Радищева, Дзержинского, Димитрова, Карла Маркса, Сумская, Парк Солянка, 50 лет Октября, Студенческая, Косухина, Конорева, Дейнеки, Заводская, Комарова, Майский бульвар, Орловская, Энгельса, Народная, Парковая, Магистральная, Черняховского, а также на проспектах Победы, Дружбы, Энтузиастов, Кулакова, Вячеслава Клыкова, на Магистральном проезде и на дороге 1-я Моква.

На спусках улиц Дзержинского и Сонина дорожники проводят уже повторную обработку, так как образовался накат.

 Кроме этого, работы ведутся и на пешеходных зонах.
+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

В Курской области за один день произошло 71 ДТП

На губернатора Курской область был подан иск в суд

Над Курской областью сбит беспилотник

Курская елка украшенная суджанскими коврами и кожлянскими игрушками красуется в Москве на ВДНХ

Куряне могут выиграть поездку на выставку-форум в Москве

Наши партнеры

    • Курская лига массового футбола Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске