Собственники поврежденных домов в результате обстрелов со стороны ВСУ получат финансовую поддержку

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил в своем Telegram-канале, что собственники домов, поврежденных в результате обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины, и жители приграничных населенных пунктов смогут получить финансовую поддержку от регионального правительства.





«Выплату предоставят как на покупку жилья, так и на его строительство», — уточнил чиновник.По его словам, площадь приобретаемого помещения должна быть не меньше ранее занимаемого, а размер выплаты будет рассчитываться исходя из общей жилплощади и установленной для Курской области стоимости 1 кв. м — 74 050 рублей.В том случае, если приобретаемая исключительно на территории Курской области жилплощадь будет стоить меньше установленной выплаты, помощь будет оказана в том размере, который указан в договоре купли-продажи.