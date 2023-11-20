Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

Собственники поврежденных домов в результате обстрелов со стороны ВСУ получат финансовую поддержку

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил в своем Telegram-канале, что собственники домов, поврежденных в результате обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины, и жители приграничных населенных пунктов смогут получить финансовую поддержку от регионального правительства.

 

Читайте также

«Выплату предоставят как на покупку жилья, так и на его строительство», — уточнил чиновник.

По его словам, площадь приобретаемого помещения должна быть не меньше ранее занимаемого, а размер выплаты будет рассчитываться исходя из общей жилплощади и установленной для Курской области стоимости 1 кв. м — 74 050 рублей.

В том случае, если приобретаемая исключительно на территории Курской области жилплощадь будет стоить меньше установленной выплаты, помощь будет оказана в том размере, который указан в договоре купли-продажи.

 
+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

В Курской области за один день произошло 71 ДТП

На губернатора Курской область был подан иск в суд

Над Курской областью сбит беспилотник

Курская елка украшенная суджанскими коврами и кожлянскими игрушками красуется в Москве на ВДНХ

Куряне могут выиграть поездку на выставку-форум в Москве

Наши партнеры

    • Курская лига массового футбола Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске