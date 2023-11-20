Курские дети могут бесплатно отдохнуть в санаториях «Соловушка» и «Соловьиные зори»

Детям в возрасте от 7 до 17 лет включительно комитет соцзащиты Курска предоставляет возможность бесплатно получить путевки в санатории региона.

Их могут получить ребята с постоянной или временной регистрацией в Курске.Путевки можно получить в санатории «Соловушка» и «Соловьиные зори».Для того, чтобы дети смогли отдохнуть в 2024 году для родителей организован приём заявлений с 1 декабря 2023 года по 25 января 2024 года.Путевки выдаются в комитете социальной защиты населения города Курска (ул. Пигорева, д.2/17, этаж 1, кабинет №12) в понедельник и пятницу с 9.00 до 13.00; в среду с 14.00 до 18.00. Телефон (4712) 32-54-79.В случае наличия невостребованных путевок после окончания заявочной кампании прием заявлений будет осуществляться в порядке общей очередности.