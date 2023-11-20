В Курской области подписаны важные законы
Сегодня губернатор Курской области подписал законы для сохранения культурного наследия и стимулирования экономического роста региона.
Льгота предусматривает снижение вдвое региональной части ставки налога на прибыль и позволяет инвестору компенсировать до 90% своих затрат. Право предоставляется только при условии новых инвестиций.
Также для дальнейшего изучения и популяризации различных форм народной культуры был подписан закон о нематериальном этнокультурном достоянии. Впервые в регионе на законодательном уровне оформлены меры по его сохранению и порядок взаимодействия всех заинтересованных в этом сторон — от носителей традиций до чиновников всех уровней. В ближайшее время будет создан единый региональный реестр объектов нематериального этнокультурного наследия.
Законы вступят в силу в ближайшее время.