Куряне могут выиграть поездку на выставку-форум в Москве

В Москве проходит выставка-форум «Россия».

Часть экспозиции нашего региона посвящена Курской битве. Сейчас запускается серия конкурсов на знание истории сражения.Для участия нужно выполнить несколько условий:• правильно ответить в комментариях на вопросы;• состоять вКурская область;• сделать репост записи;• прокачать навык удачи и открыть страницу, т.к. итоги будем подводить при помощи приложения для определения случайного победителя.В первом розыгрыше будет 3 победителя. Главный приз – поездка семьей до 3 человек на выставку-форум «Россия». Двум другим победителям достанутся наборы сувенирной продукции. Итоги розыгрыша будут подведены 24 ноября.