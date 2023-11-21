Куряне могут выиграть поездку на выставку-форум в Москве
В Москве проходит выставка-форум «Россия».
Для участия нужно выполнить несколько условий:
• правильно ответить в комментариях на вопросы;
• состоять в ВК Курская область;
• сделать репост записи;
• прокачать навык удачи и открыть страницу, т.к. итоги будем подводить при помощи приложения для определения случайного победителя.
В первом розыгрыше будет 3 победителя. Главный приз – поездка семьей до 3 человек на выставку-форум «Россия». Двум другим победителям достанутся наборы сувенирной продукции. Итоги розыгрыша будут подведены 24 ноября.