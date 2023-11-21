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Курская елка украшенная суджанскими коврами и кожлянскими игрушками красуется в Москве на ВДНХ

В Москве в рамках международной выставки-форума «Россия» открылась выставка «Ёлки России». 
Фото с официальной сайта Курская область

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На главной аллее ВДНХ установили 90 голубых елей: 89 из них представляют регионы, еще одно дерево станет символом всей страны.
К Новому году каждый регион украсил ель в соответствии с народными промыслами и традициями своего края. На курской красавице кожлянские игрушки, традиционная керамика, облаченные в суджанские ковры куклы-куряночки, соловьи, символическое изображение мирного атома.

Всего на трехметровой елке около 300 игрушек, 60 из них рассказывают о традиционных ремеслах Соловьиного края. 
Деревья после закрытия выставки 12 апреля высадят рядом с ВДНХ. Они станут многолетним напоминанием о выставке «Россия» как символе содружества и единства всех регионов страны.
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