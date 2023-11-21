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Над Курской областью сбит беспилотник

Минобороны России сообщило о сбитом беспилотнике в Курской области.

Фото из архива ТК «ТАКТ»

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