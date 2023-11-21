Лента новостей / В регионе Сегодня, 09:54 Над Курской областью сбит беспилотник Минобороны России сообщило о сбитом беспилотнике в Курской области. Фото из архива ТК «ТАКТ» Читайте также В Судже атакован маслодельный комбинат Вчера вечером Курскую АЭС трижды попытались атаковать беспилотники ВСУ Ночью 21 ноября около 00.30 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БпЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации.Дежурными силами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Курской области. +0 -0