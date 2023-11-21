Над Курской областью сбит беспилотник

Минобороны России сообщило о сбитом беспилотнике в Курской области.

Ночью 21 ноября около 00.30 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БпЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации.Дежурными силами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Курской области.