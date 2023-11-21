На губернатора Курской область был подан иск в суд
Курские общественники подали в суд на губернатора.
Как пишет «Телекомпания «ТАКТ» - Истцы посчитали, что вместо запрета, можно было обойтись обеспечением дополнительных мер безопасности. Усилением охраны общественного порядка, привлечением дополнительных сил и средств, человеческих ресурсов из числа правоохранителей.
Сторону ответчика в суде представляло доверенное лицо, которое по каждому из пунктов аргументов от истца дало письменное обоснование. Выслушав все претензии и прения, в итоге, суд встал на сторону областной администрации. Не увидев противоречий законам и Конституции в действиях губернатора. В исковых требованиях было отказано.