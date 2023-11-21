Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

На губернатора Курской область был подан иск в суд

Курские общественники подали в суд на губернатора.

Читайте также

Куряне Михаил Шумаков и Александр Сысоев обратились в суд требованием отменить постановление губернатора Романа Старовойта о запрет на проведение публичных мероприятий, за исключением государственных праздников и других памятных дат, утвержденных властными структурами. Общественники считают, что такое решение главы региона противоречит Конституции Российской Федерации. 

Как пишет «Телекомпания «ТАКТ» - Истцы посчитали, что вместо запрета, можно было обойтись обеспечением дополнительных мер безопасности. Усилением охраны общественного порядка, привлечением дополнительных сил и средств, человеческих ресурсов из числа правоохранителей.

Сторону ответчика в суде представляло доверенное лицо, которое по каждому из пунктов аргументов от истца дало письменное обоснование. Выслушав все претензии и прения, в итоге, суд встал на сторону областной администрации. Не увидев противоречий законам и Конституции в действиях губернатора. В исковых требованиях было отказано.
+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

В Курской области за один день произошло 71 ДТП

Над Курской областью сбит беспилотник

Курская елка украшенная суджанскими коврами и кожлянскими игрушками красуется в Москве на ВДНХ

Куряне могут выиграть поездку на выставку-форум в Москве

Курские дети могут бесплатно отдохнуть в санаториях «Соловушка» и «Соловьиные зори»

Наши партнеры

    • Курская лига массового футбола Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске