Лента новостей / В регионе Сегодня, 10:16 В Курской области за один день произошло 71 ДТП 20 ноября в Курской области из-за первого снегопада произошло 71 ДТП. Фото УГИБДД УМВД России Читайте также 26 марта в Курской области обошлось без аварий с пострадавшими 20 марта в Курской области обошлось без аварий с пострадавшими Вчера на территории Курской области произошло 71 дорожно-транспортное происшествие, из них 6 с пострадавшими.Об этом сообщили в региональном УГИБДД УМВД России.Много аварий было на спусках - ул.Дзержинского, Красной Армии, Сонина и других. +0 -0