В Курской области за один день произошло 71 ДТП

20 ноября в Курской области из-за первого снегопада произошло 71 ДТП.

Вчера на территории Курской области произошло 71 дорожно-транспортное происшествие, из них 6 с пострадавшими.

Об этом сообщили в региональном УГИБДД УМВД России.Много аварий было на спусках - ул.Дзержинского, Красной Армии, Сонина и других.