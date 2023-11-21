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В Курской области за один день произошло 71 ДТП

20 ноября в Курской области из-за первого снегопада произошло 71 ДТП.

Фото УГИБДД УМВД России

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Вчера на территории Курской области произошло 71 дорожно-транспортное происшествие, из них 6 с пострадавшими.

Об этом сообщили в региональном УГИБДД УМВД России.
Много аварий было на спусках - ул.Дзержинского, Красной Армии, Сонина и других.
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