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Курская студентка вошла в число 100 лучших российских студентов-айтишников

 Курянка Анна Галицына вошла в число 100 лучших российских студентов-айтишников.
Фото пресс-службы «Студент года. IT»

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 Она приняла участие в специальном открытом треке Российской национальной премии «Студент года. IT», который состоялся в Самаре. Ранее студентка факультета физики, математики, информатики КГУ прошла два этапа конкурса и стала единственным представителем от региона в финале.

  На мероприятии собрались 100 студентов-айтишников из более чем 30 регионов России. Трек включал в себя соревнования в трех номинациях: «Программист», «Специалист по информационной безопасности», «Web-дизайнер».
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