Курская студентка вошла в число 100 лучших российских студентов-айтишников

специальном открытом треке Российской национальной премии «Студент года. IT», который состоялся в Самаре. Ранее студентка факультета физики , математики, информатики КГУ

Она приняла участие врошла два этапа конкурса и стала единственным представителем от региона в финале.На мероприятии собрались 100 студентов-айтишников из более чем 30 регионов России. Трек включал в себя соревнования в трех номинациях: «Программист», «Специалист по информационной безопасности», «Web-дизайнер».