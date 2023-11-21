Несколько улиц города перекрыто на зимний период
Напоминаем автомобилистам, что в зимний период несколько улиц города, имеющих большой уклон, перекрыты.
Соответствующее постановление уже подписано и регламентирует ограничение с 15 ноября до 31 марта.
Перекрыты участки дорог улиц:
— Мирная (от улицы Володарского до улицы Тускарная);
— Дружининская (от улицы Пионеров до улицы Нижняя Луговая);
— Уфимцева (от улицы Горького до улицы Володарского);
— Ватутина (от улицы Семеновская до проезда Золотой);
— Чумаковская (от улицы Пионеров до улицы Нижняя Луговая);
— Пионеров (от дома № 28 по улице Гайдара до дома № 2-А по улице Пионеров).
На местах установлены соответствующие дорожные знаки.