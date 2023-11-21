Несколько улиц города перекрыто на зимний период

Напоминаем автомобилистам, что в зимний период несколько улиц города, имеющих большой уклон, перекрыты.





Как сообщили в комитете дорожного хозяйства, это сделано для того, чтобы предупредить аварийные ситуации.Соответствующее постановление уже подписано и регламентирует ограничение с 15 ноября до 31 марта.Перекрыты участки дорог улиц:— Мирная (от улицы Володарского до улицы Тускарная);— Дружининская (от улицы Пионеров до улицы Нижняя Луговая);— Уфимцева (от улицы Горького до улицы Володарского);— Ватутина (от улицы Семеновская до проезда Золотой);— Чумаковская (от улицы Пионеров до улицы Нижняя Луговая);— Пионеров (от дома № 28 по улице Гайдара до дома № 2-А по улице Пионеров).На местах установлены соответствующие дорожные знаки.