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В 2024 году продукцию для государственных и муниципальных нужд будут изготавливать в учреждениях УФСИН

В исправительных колониях региона планируют производить продукцию для государственных и муниципальных нужд.

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Заместитель председателя Правительства Курской области, заместитель министра промышленности, торговли и предпринимательства, и.о. министра строительства посетили исправительную колонию №2.

Они ознакомились с возможностями производственного сектора, посетили швейные участки и цех по изготовлению верха обуви. Отметили достойное качество продукции, скорость изготовления. Также посетителям представили образцы зимней и летней спецодежды, шкафы, столы, тумбы, кресла для актового зала.

На совместном совещании участники рассмотрели возможность изготовления в учреждениях УФСИН России по Курской области малых архитектурных форм: лавочек, урн, металлических автобусных павильонов. Обсудили также производство постельных принадлежностей, костюмов от общих производственных загрязнений и механических воздействий, офисной мебели для государственных и муниципальных нужд в 2024 году.
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