В 2024 году продукцию для государственных и муниципальных нужд будут изготавливать в учреждениях УФСИН
В исправительных колониях региона планируют производить продукцию для государственных и муниципальных нужд.
Они ознакомились с возможностями производственного сектора, посетили швейные участки и цех по изготовлению верха обуви. Отметили достойное качество продукции, скорость изготовления. Также посетителям представили образцы зимней и летней спецодежды, шкафы, столы, тумбы, кресла для актового зала.
На совместном совещании участники рассмотрели возможность изготовления в учреждениях УФСИН России по Курской области малых архитектурных форм: лавочек, урн, металлических автобусных павильонов. Обсудили также производство постельных принадлежностей, костюмов от общих производственных загрязнений и механических воздействий, офисной мебели для государственных и муниципальных нужд в 2024 году.