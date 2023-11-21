В 2024 году продукцию для государственных и муниципальных нужд будут изготавливать в учреждениях УФСИН

В исправительных колониях региона планируют производить продукцию для государственных и муниципальных нужд.

Заместитель председателя Правительства Курской области, заместитель министра промышленности, торговли и предпринимательства, и.о. министра строительства посетили исправительную колонию №2.Они ознакомились с возможностями производственного сектора, посетили швейные участки и цех по изготовлению верха обуви. Отметили достойное качество продукции, скорость изготовления. Также посетителям представили образцы зимней и летней спецодежды, шкафы, столы, тумбы, кресла для актового зала.На совместном совещании участники рассмотрели возможность изготовления в учреждениях УФСИН России по Курской области малых архитектурных форм: лавочек, урн, металлических автобусных павильонов. Обсудили также производство постельных принадлежностей, костюмов от общих производственных загрязнений и механических воздействий, офисной мебели для государственных и муниципальных нужд в 2024 году.