В Курской области 469 многодетных мам досрочно вышли на пенсию

Как отметили в отделении Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Курской области, мамы, имеющие троих и более детей, могут воспользоваться правом на досрочный выход на пенсию.







С момента вступления в силу этой льготы на досрочную пенсию вышли 469 многодетных жительниц Курской области.Женщинам, родившим пятерых и более детей, пенсия назначается в 50 лет. Мама четверых детей сможет досрочно выйти на пенсию в 56 лет, а родившая троих детей – в 57 лет.Основными требованиями для установления пенсии данного вида являются:- 15 лет страхового стажа;- необходимое количество пенсионных коэффициентов (в 2023 году - 25,8);- воспитание ребенка до 8 лет;- отсутствие в отношении детей факта лишения родительских прав либо отмены усыновления.Женщины, родившие двух и более детей, также могут выйти на пенсию раньше. Если мамы имеют страховой стаж не менее 20 лет и проработали не менее 12 календарных лет в районах Крайнего Севера либо не менее 17 календарных лет в приравненных к ним местностях, то пенсия им может быть назначена по достижении возраста 50 лет.