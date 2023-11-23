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В Курске появятся два новогодних пространства

Как и ранее, на площади разместятся световые инсталляции, фотозона, фигурки животных и праздничные флажки.
Фото с официального сайта Курская область

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На главной площади Курска скоро снова установят «Красный лес» — праздничную композицию из елей, которые разделят территорию на несколько пространств. 
Из нового в «лесу» теперь появится Дом-приемная Деда Мороза.

Преображение ждет и Первомайский парк. Принято решение расположить здесь все торговые точки, которые ранее находились в «Красном лесу». Они будут оформлены в едином стиле и создадут ярмарочное пространство. 
Кроме того, деревья в парке украсят праздничными световыми элементами. Отдельная часть пространства станет зоной зимних забав и народных гуляний.
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