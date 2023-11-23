В Курске появятся два новогодних пространства

Как и ранее, на площади разместятся световые инсталляции, фотозона, фигурки животных и праздничные флажки.

На главной площади Курска скоро снова установят «Красный лес» — праздничную композицию из елей, которые разделят территорию на несколько пространств.Из нового в «лесу» теперь появится Дом-приемная Деда Мороза.Преображение ждет и Первомайский парк. Принято решение расположить здесь все торговые точки, которые ранее находились в «Красном лесу». Они будут оформлены в едином стиле и создадут ярмарочное пространство.Кроме того, деревья в парке украсят праздничными световыми элементами. Отдельная часть пространства станет зоной зимних забав и народных гуляний.