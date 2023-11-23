Установлен минимальный размер взноса на капитальный ремонт в 2024
Установлен минимальный размер взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме на 2024 год в нашем регионе.
Фото с официального сайта Курская область
Повышение размера минимального взноса на капремонт в предстоящем году объяснили изменениями в законе и нормативных актах.
В частности, российское правительство разрешило повышать стоимость контрактов на капремонт до 25 процентов из-за подорожания стройматериалов и самого ремонта.