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Установлен минимальный размер взноса на капитальный ремонт в 2024

Установлен минимальный размер взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме на 2024 год в нашем регионе.
Фото с официального сайта Курская область

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Он составит 11,34 рубля на 1 кв. м общей площади помещения в месяц, это на 1,48 рубля больше, чем в текущем году.
Повышение размера минимального взноса на капремонт в предстоящем году объяснили изменениями в законе и нормативных актах.

 В частности, российское правительство разрешило повышать стоимость контрактов на капремонт до 25 процентов из-за подорожания стройматериалов и самого ремонта.
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