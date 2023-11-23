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Лента новостей / В регионе

Вчера на встрече в Москве обсудили начало отопительного сезона в Курске

Начало отопительного сезона и результаты модернизации тепловых сетей, в том числе по концессионному соглашению, обсудили вчера на встрече в Москве.

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 Её провел губернатор Курской области Роман Старовойт и генеральный директор компании «Квадра» Ксения Сухотина.

 На сегодняшний день острым остается вопрос износа коммунальной инфраструктуры. Износ тепловых сетей составляет более 70%. В связи с этим в последние годы значительно увеличены объемы их ремонта.

В текущем году завершен третий этап реконструкции коммунальной инфраструктуры в рамках Концессионного соглашения. По итогам за три года отремонтировано 45 км тепловых сетей в однотрубном исполнении.

 Кроме того, регионом разработана программа по модернизации коммунальной инфраструктуры. В программу вошли участки магистральных тепловых сетей на улицах Студенческой, Орловской и проспекте Дружбы.


 
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