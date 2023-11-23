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В Государственном Кремлевском дворце курские многодетные семьи получили федеральные награды

21 ноября куряне приняли участие в торжественном мероприятии, приуроченном к празднованию Дня матери.


 
Фото из официальной группы ВК город Курск

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Одним из значимых моментов концертной программы стало награждение многодетных семей за их вклад в развитие общества. Среди них заслуженные награды в торжественной обстановке были вручены двум многодетным семейным парам из Курской области.

Благодарности в знак признания выдающегося вклада в формирование здорового и сильного поколения, за высокий дух, стойкость в воспитании детей и самоотверженное служение интересам семьи и общества вручены семьям Поздняковых и Тереховых .

 Награжденные многодетные семьи являются активными участниками и победителями городских и региональных семейных конкурсов, проектов и различных мероприятий, за что неоднократно были отмечены многочисленными благодарностями и почетными грамотами.
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