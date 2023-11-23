В Курской области оформление ребенка в детский сад станет проще
Внедрение принципов клиентоцентричности в Курской области обсудили на заседании комиссии по повышению качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг.
Предлагается оптимизировать и перевести в электронный вид некоторые мероприятия: повысить информированность заявителей путем подключения электронных сервисов и межведомственного взаимодействия, а также организовать получение компенсаций в проактивном режиме; таким образом, клиентский путь получения услуги будет значительно сокращен.