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Лента новостей / В регионе

В Курской области оформление ребенка в детский сад станет проще

Внедрение принципов клиентоцентричности в Курской области обсудили на заседании комиссии по повышению качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг. 

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При анализе процедуры зачисления детей в детский сад или другие дошкольные образовательные организации было установлено, что родители нередко сталкиваются с недостатком информации о льготах и компенсациях, наличии очереди. Многим доставляет неудобства необходимость нести оригиналы документов в образовательную организацию или МФЦ.

Предлагается оптимизировать и перевести в электронный вид некоторые мероприятия: повысить информированность заявителей путем подключения электронных сервисов и межведомственного взаимодействия, а также организовать получение компенсаций в проактивном режиме; таким образом, клиентский путь получения услуги будет значительно сокращен.


 
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