В Курске продолжается реставрация объектах культурного наследия

Работы выполняются одновременно на всех объектах.





Реставраторы приводят в порядок братскую могилу партийных и советских работников, расстрелянных деникинцами в парке Героев Гражданской войны и могилу майора медицинской службы — врача управления Центрального фронта Галины Павловны Шишманевой, погибшей в бою с немецко-фашистскими захватчиками в 1943 году.Сейчас на объектах активно расчищают поверхности от старой краски, грязи и коррозий. Предварительно оба памятника были просушены специальными сушильными установками с инфракрасным излучением.На братской могиле, помимо упомянутых работ, специалисты также приступили к созданию рамы под основание гранитной облицовки. По итогам восстановители приведут в порядок гранитные части, а также отреставрируют бетонные пилоны, металлическую скульптурную группу, площадки со ступенями перед памятником и обрамление огня Вечной славы, который на период работ отключен.На могиле Галины Павловны Шишманевой обновят установленный рядом обелиск и бетонное основание, а также воссоздадут навершие из мемориальных досок. Напомним, что в городе сейчас также идет реставрация стелы славы «Героям — курянам» и обелиска «Борцам за Советскую власть».