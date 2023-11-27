На данный момент на реализацию нацпроектов в Курской области потрачено 14,6 млрд рублей
Губернатор Курской области Роман Старовойт в режиме видеоконференции провел заседание Совета по стратегическому развитию и проектам.
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В текущем году на реализацию нацпроектов в Курской области предусмотрено более 19 млрд рублей. В свою очередь на данный момент кассовое исполнение составило 14,6 млрд рублей или 76,6%. При этом, 3 министерства и 22 муниципальных образования освоили бюджетные средства национальных проектов на 100%.
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Так же было отмечено, что уровень достижения национальных проектов по состоянию на начало ноября составил 98,4 %.
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Глава региона призвал Правительство Курской области и глав муниципальных образований уделять особое внимание информированию населения о результатах реализации национальных проектов.