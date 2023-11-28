В Курской области с начала года на закупках сэкономлено 820 миллионов рублей

С начала года региональноеовместно с Центром закупок Курской области провело более 8 тысяч централизованных конкурентных закупок для нужд региональных и муниципальных заказчиков.

Министерство имущества с

Общая сумма размещенных на централизованной основе заказов с учетом электронного магазина «Малые закупки Курской области» составила 10,9 млрд рублей. Экономия бюджетных средств по итогам закупок достигла 820 млн рублей. С начала года региональноеовместно с Центром закупок Курской области провело более 8 тысяч централизованных конкурентных закупок для нужд региональных и муниципальных заказчиков.Общая сумма размещенных на централизованной основе заказов с учетом электронного магазина «Малые закупки Курской области» составила 10,9 млрд рублей. Экономия бюджетных средств по итогам закупок достигла 820 млн рублей. Как сообщили в региональном Министерстве имущества, это 7,5% от суммы начальных цен контрактов.