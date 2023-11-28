Учреждения Санкт-Петербурга проведут культурную программу в Курской области

В период с 30 ноября по 1 декабря в регионе пройдут культурные мероприятия учреждений Санкт-Петербурга.

30 ноября на сцене театра кукол состоится показ спектакля «Заюшкина избушка» Санкт-Петербургского театра «Кот Вильям». Спектакль «Заюшкина избушка» рекомендован к просмотру дошкольникам и младшим школьникам.1 декабря в театре кукол юный зритель увидит спектакль-мастер-класс «Все склеится». Он вырос из мастер-классов по кукольному театру из переработанных материалов. После спектакля каждый зритель сможет создать своими руками героя и забрать с собой.Также 1 декабря в концертном зале «Свиридовский» выступят артисты Санкт-Петербургской танцевальной компании «Каннон Данс». Зрителям представят два одноактных балета «Бар.Око» и «Бессердечность». Бесплатные пригласительные билеты в кассах концертного зала «Свиридовский» и Курского театра кукол.