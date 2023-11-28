График выплат пособий и пенсий в декабре

О графике выплат пенсий и пособий в декабре рассказали в Отделении СФР по Курской области.

1 декабря поступят пособия и выплаты за ноябрь: единое пособие на детей от рождения до 17 лет, беременным женщинам, ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка до 3 лет, пособие на детей в возрасте от 8 до 17 лет, пособия по беременности и родам, ежемесячное пособие неработающим родителям по уходу за ребенком до 1,5 года и иные ежемесячные пособия по мерам соцподдержки, переданные в Социальный фонд от органов социальной защиты.Ежемесячная выплата из средств материнского капитала за август будет перечислена 5 декабря, пособие работающим родителям по уходу за ребенком до полутора лет – 8 декабря.Зачисление пенсий через кредитные учреждения произведут 8 (за 10-е число), 12, 20, 22 (за 23-е число) декабря. Гражданам, которые получают пособия и пенсии через отделения почтовой связи, выплаты будут производиться по ранее утвержденному графику; его можно уточнить в почтовом отделении по месту жительства.