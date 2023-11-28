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Курский дуб получил статус «Дерево - памятник живой природы»

Решением сертификационной комиссии Всероссийской программы «Деревья - памятники живой природы» дубу черешчатому из Курского района присвоен всероссийский статус «Дерево - памятник живой природы». 
Фото с официального сайта Курская область

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Он растет на территории Полянского сельского совета, в деревне Жеребцово.
Этот дуб относится к историческим достопримечательностям Курской области. Его можно увидеть на территории памятника архитектуры XVIII века, в усадьбе помещиков Анненковых.

К настоящему времени в Национальный реестр старовозрастных деревьев России занесено 12 из Курской области. Шесть из них имеют статус «Дерево - памятник живой природы». 
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