Курский дуб получил статус «Дерево - памятник живой природы»

Решением сертификационной комиссии Всероссийской программы «Деревья - памятники живой природы» дубу черешчатому из Курского района присвоен всероссийский статус «Дерево - памятник живой природы».

Он растет на территории Полянского сельского совета, в деревне Жеребцово.Этот дуб относится к историческим достопримечательностям Курской области. Его можно увидеть на территории памятника архитектуры XVIII века, в усадьбе помещиков Анненковых.К настоящему времени в Национальный реестр старовозрастных деревьев России занесено 12 из Курской области. Шесть из них имеют статус «Дерево - памятник живой природы».