Курские школьники бесплатно путешествовали по Курской области

Более 1700 школьников из 53 школ Курска бесплатно путешествовали по Курской области в рамках программы бесплатных двухдневных путешествий для школьников 5-9-х классов.





Для школьников из Курска была разработана программа «Промтур».На протяжении двух лет ребята знакомились с лидерами промышленного туризма нашего региона: Курской АЭС в Курчатове и Михайловским ГОКом в Железногорске. Также школьники посещали мемориальный комплекс «Большой Дуб» и дендрарий в Железногорском районе и краеведческие музеи в обоих городах.В этом году в путешествия по региону отправились 4 тысячи ребят из разных районов Курской области. По сравнению с 2022 годом, эта цифра выросла в 1,5 раза. Школьники 5-9-х классов путешествовали по конкретному экскурсионному маршруту, который был разработан для той территориальной зоны региона, где они проживают или учатся. Всего было разработано восемь экскурсионных маршрутов.