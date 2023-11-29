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Вчера, после ремонта, состоялось открытие станции Льгов-Киевский

В открытии станции приняли участие губернатор Курской области Роман Староыойт и начальник Московской железной дороги Валерий Танаев. 


 
Фото из официальной группы ВК Курская область

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Железнодорожники провели на объекте большую работу: помимо ремонта, благоустроены прилегающая территория и пассажирские платформы, обновлены освещение и навигация. В здании вокзала появились Комната матери и ребенка, детская игровая комната. Важно, что особое внимание было уделено сохранению отличительных особенностей вокзала, поэтому активное участие в реконструкции принял областной комитет по охране объектов культурного наследия. Кроме того, теперь на вокзале созданы все необходимые условия для маломобильных граждан.

 В следующем году запланирована реконструкция вокзалов на станции Мармыжи и Кшен.
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