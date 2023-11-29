Вчера, после ремонта, состоялось открытие станции Льгов-Киевский

В открытии станции приняли участие губернатор Курской области Роман Староыойт и начальник Московской железной дороги Валерий Танаев.







Железнодорожники провели на объекте большую работу: помимо ремонта, благоустроены прилегающая территория и пассажирские платформы, обновлены освещение и навигация. В здании вокзала появились Комната матери и ребенка, детская игровая комната. Важно, что особое внимание было уделено сохранению отличительных особенностей вокзала, поэтому активное участие в реконструкции принял областной комитет по охране объектов культурного наследия. Кроме того, теперь на вокзале созданы все необходимые условия для маломобильных граждан.В следующем году запланирована реконструкция вокзалов на станции Мармыжи и Кшен.